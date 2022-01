Kolm TalTechi teadlast siirduvad Stanfordi ülikooli uurimistööd tegema

«Andmemigratsiooni näiteks on tehisintellektilahendus Ubenwa, mis on arendatud Kanadas, tuginedes Mehhikos kogutud andmetele ning hetkel rakendatakse Nigeerias eesmärgiga ennetada vastsündinute hingamispuudulikkust,» selgitas professor Anu Masso.

Tema uurimistöö soovib leida vastuseid küsimustele, millised muutused valitsemises on vajalikud, et andmetehnoloogiate ümberpaigutamine oleks võimalik, ning millised transformatsioonid toimuvad ühiskondades, kui selline ümberpaigutamine õnnestub või ebaõnnestub.

Anna-Maria Osula uurib küberdiplomaatiat. Teema on väga aktuaalne, sest käsitleb keerulises julgeolekuolukorras küberdiplomaatia erinevaid tahke, mis on suunatud konfliktide ennetamisele ning riikide rahumeelsele koostööle. Erinevates riikidevahelistes koostööprotsessides ÜRO tasandil – näiteks Group of Governmental Experts ja Open-Ended Working Group – on selgelt näha erasektori huvi kübernomide kujundamise vastu. Osula analüüsib erasektori aktiivsust ning probleeme kübernormide arendamisel ja uurib, mil määral mõjutab erasektori suur roll arusaama traditsioonilisest diplomaatiast.

Jaan Raigi eesmärk on uurida kiipide turvalisust. Tal on koostöös Stanfordi elektroonikainstituudiga plaanis välja töötada uudsed andmelekkemonitorid kiipidele. Töö keskendub just uutele kiibitehnoloogiatele ja -arhitektuuridele. Samuti on plaan luua koostöökontaktid Stanfordi inimkeskse tehisintellekti instituudiga. Jaan Raigi lähetusteema on eriti aktuaalne seoses jätkuva kiibikriisiga, mis on tingitud tootmise koondumisest Aasia riikidesse.