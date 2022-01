EKSPERT EETRIS ⟩ Merit Rickberg «Kuidas tunda ära manipulatsiooni?»

Infomõjutustegevuse võtted on muutumas üha keerulisemaks ning seega ka raskemini äratuntavaks. Õpikeskkonna eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust infojulgeolekust ning arendada nende teadmisi sellest, kuidas kaasaegses inforuumis ohutult liigelda. Õpikeskkond on loodud pidades silmas Kaitseväe koolitusvajadust ning on mõeldud kasutamiseks nii tegevväelastele kui ajateenijatele suunatud õppetöös. Samas sobib see ka laiemalt meediahariduse õppematerjaliks.