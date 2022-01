Tartu Ülikool jätkab kevadsemestril lähiõppega

Õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et instituutidele jääb ka kevadsemestril õigus vajaduse korral õppetööd lühikeseks ajaks paindlikult ümber korraldada, ent seda tuleks teha üksnes äärmisel juhul. «Soovime anda üliõpilastele kindluse, et lähiõpe toimub senikaua, kuni vähegi võimalik. Eriti oluline on see kindlus väliskülalisüliõpilaste jaoks, kes tulevad Tartusse üksnes üheks semestriks,» sõnas ta.