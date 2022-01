Valga politseinikud asuvad koos riskikäitumisega lastega sporti tegema

«Meie täpne tegevusplaan veel selgub, aga kui on vaja vormijope seljast heita, et lastega koos vutti mängida või korvpalli rõngasse ajada, siis teeme seda iga kell hea meelega,» sõnas projektis kaasa tegev piirkonnapolitseinik Marek Käis.

Pidulikule avamisüritusele järgnes kohe ka esimene näidismäng, kus korvpallitreenerite juhendamisel asusid lapsed palliplatsil võistlustulle. «Nüüd on tähtsaim, et meil õnnestuks nügida lapsi osalema võimalikult paljudes treeningutes. See on aeg, mil saame lastele oma tähelepanu ja tuge mängu käigus jagada nii, et nende käitumine, impulsiivsus, õpiedukus ja sotsiaalsed oskused paraneks,» kirjutasid Valga korrakaitsjad sotsiaalmeedias.