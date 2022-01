ESTCube-2 pardal lendab kosmosesse ka krüptovara

Tänu Yolo Groupi toetusele saab sihtasutus paremini panustada Eesti tulevaste kosmoseteadlaste ja inseneride harimisse ja koolitamisse.

«Eesti noored teadlased on taas tegemas midagi suurt. Kui üheksa aastat tagasi tõstis ESTCube’i meeskond Eesti kosmoseriigiks, siis järjekordse satelliidi saatmisega kosmosesse meie teadlased seda vaid kinnistavad,» sõnas rahvusvahelisi IKT-lahendusi pakkuva Yolo Groupi tegevjuht Maarja Pärt. «Yolo Groupi DNAsse on olnud alati sisse kirjutatud innovaatiliste lahenduste leidmine ja kastist välja mõtlemine ja koostöö ESTCube’i meeskonnaga on andnud selleks seninägematu võimaluse.»

Kosmosesse saadetav krüptovara paigutatakse satelliidi pardale futuristlikus rahakotis väikesel mälukaardil. Yolo Groupi tegevjuhi sõnul tekkis mõte saata krüptovara ilmaruumi soovist anda oma tugev panus Eesti uue põlvkonna inseneride ja kosmoseteadlaste toetamisse.

Eesti tudengisatelliidi sihtasutuse tegevjuht ja ESTCube-2 projektijuht Hans Teras sõnas, et Yolo Groupi idee krüptovara kosmosesse saata tuli ootamatult, kuid tore oli tõdeda, et satelliidi ehitamine inspireerib ka hoopis teise valdkonna inimesi ning isegi pungil virtuaalne rahakott võtab pardal vähe ruumi.

«Selline põnev koostöö võimaldab meil ehk innustada veelgi rohkemaid ettevõtjaid ja näidata, et kosmos pakub võimalusi ka neile, kes ise satelliite või rakette ei ehita,» arvas Teras. «Samuti annab partnerlus meile veelgi suurema võimekuse viia täide sihtasutuse põhieesmärke, milleks on tulevaste kosmoseteadlaste ja inseneride koolitamine läbi praktilise kogemuse, ning jõuda rohkemate huvilisteni.»

ETS loodi 2016. aastal, põhieesmärgiga arendada välja ja saata kosmosesse teaduslikke nanosatelliidimissioone. ESTCube-2 on tudengite arendatud kolmeühikuline kuupsatelliit, mille põhimissioon on katsetada plasmapidurit. Tehnoloogia edukas demonstratsioon võimaldaks edaspidi missiooni täitnud satelliite atmosfääri kukutada, et need ei ohustaks kosmoseprügina teisi tehiskaaslasi.

ESTCube-2 satelliit lendab Euroopa Komisjoni ja Euroopa kosmoseagentuuri toel kosmosesse Vega-C raketil eeldatavalt käesoleva aasta teises pooles.

ESTCube on Eesti tudengisatelliidi organisatsioon, mis koosneb kosmosehuvilistest ja üliõpilastest, kes soovivad viia Eesti kosmosetehnoloogia maailmaareenile. Projekti peamine eesmärk on teaduslike nanosatelliitide arendamine ja ehitamine. Lisaks tehnilistele väljakutsetele on eesmärk tutvustada ja populariseerida oma valdkonda.