Tartu Ülikoolis muutub vastuvõtt arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse õppesse

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda ütles, et vastuvõtukorra muudatuste üks siht on parandada uute üliõpilaste keemia- ja füüsikateadmisi. «See aitab vähendada ülikooli õppekavades gümnaasiumiastme keemia- ja füüsikateemade kordamist ning võimaldab rohkem pühenduda õppekavaspetsiifilistele ainetele,» lausus ta.

Kalda lisas, et igal aastal katkestab õpingud hulk üliõpilasi, kes avastavad, et on teinud vale erialavaliku. «Selleks et vähendada esimesel õppeaastal väljalangevust, on uues vastuvõtukorras sisseastumisintervjuu. Intervjuu eesmärk on leida motiveeritud ja teadliku valiku teinud üliõpilased. Samuti hinnatakse nende suhtlemis- ja eesti keele oskust.»