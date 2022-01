Riik pakub tasuta tööalaseid kursusi tänavu ligi 8600 inimesele

«Tervisekriis on kaasa toonud muudatused majanduses ja tööturul, millega kohanemiseks pakume riigi poolt tasuta kursusi,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juht Merlin Tatrik. «Iga huviline võiks leida endale midagi sobivat, sest kursusi on arvutikasutusest meeskonnatööni – elukestev õppimine ja selle soodustamine annab nii töötajale kui organisatsioonile konkurentsieelise.»

Uue teemana on tellimusse lisatud pedagoogikaalased täienduskoolitused, et toetada õpilaste õpilünkade leevendamist üldhariduses. Suures mahus jätkatakse IKT-oskuste ja digipädevuste arendamise kursuste pakkumist, aga käsitletakse ka näiteks stressirohketes olukordades toimetulekut, pakutakse võimalust omandada erialast võõrkeelt ning õppida turundamisoskusi.

Kursused on jätkuvalt suunatud peamiselt COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi sotsiaalmajanduslike mõjude leevendamisele ning aitavad ettevõtetel ja organisatsioonidel oma tööd vastavalt muutunud oludele ümber korraldada. Kursused on mõeldud ka kriisiolukorras tööjõupuuduses olevatesse sektoritesse sisenemiseks vajalike oskuste omandamiseks, samuti toetama turismisektori taaskäivitamist ning tervishoiusektori toimepidevust.

Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest, kaheksa kursust toimuvad täielikult e-õppes. Eelkõige on osalema oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, sest see sihtrühm osaleb elukestvas õppes kõige vähem.

Riik on tasuta kursusi pakkunud juba üle kümne aasta, neist on osa võetud üle 100 000 korra. Viimasel viiel aastal on kursustel osalemisi olnud 56 731, kõige rohkem Harju, Ida-Viru ja Tartu maakondadest ning eelistatud on kursusi, mis kuuluvad arvutikasutuse, ehituse ning isikuarengu valdkonda.