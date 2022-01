Riik pakub tasuta tööalaseid kursusi ligi 8600 inimesele

«Tervisekriis on kaasa toonud muudatused majanduses ja tööturul, millega kohanemiseks pakume riigi poolt tasuta kursusi,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juht Merlin Tatrik pressiteate vahendusel. «Iga huviline võiks leida endale midagi sobivat, sest kursusi on arvutikasutusest meeskonnatööni – elukestev õppimine ja selle soodustamine annab nii töötajale kui ka organisatsioonile konkurentsieelise.»

2022. aasta kursused viiakse läbi juuni lõpuni ning nende kogumaksumus on kaks miljonit eurot. Uue teemana on tellimusse lisatud pedagoogikaalased täienduskoolitused, et toetada õpilaste õpilünkade leevendamist üldhariduses. Suures mahus jätkatakse IKT-oskuste ja digipädevuste arendamise kursuste pakkumist, aga käsitletakse ka näiteks stressirohketes olukordades toimetulekut, pakutakse võimalust omandada erialast võõrkeelt ning õppida turundamisoskusi.