Ümberõppeprogramm suunab naised IT-valdkonda

«COVID-19 järgne majanduselu seab nii tööotsijad kui tööandjad raskete valikute ette. Mitmed sektorid seisavad silmitsi suurte koondamiste ja töökohtade kadumisega. Samas on jõudsalt kasvanud IT spetsialistide roll ja olulisus, sest võrreldes varasemaga on kaugtöö osakaal märgatavalt tõusnud. Inimesed kasutavad aina enam veebipõhiseid teenuseid, mis tähendab, et ettevõtetel on vaja palgata juurde IT-spetsialiste, kes toetaksid kliente tehnilistes küsimustes,» märkis Targa Töö Ühingu tegevjuht Ave Laas.

Seetõttu alustasidki Google, Targa Töö Ühing ja Inco Akadeemia koostööd, et pakkuda naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammi, mille lõpetamisel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele. «Programmiga liitumiseks ei pea olema juba eelnevalt kogenud IT-ekspert, vaid piisab elementaarsest arvutikasutamise oskusest. Meie soov on julgustada naisi ümber õppima ka siis, kui senine töökogemus on hoopis mõnest muust valdkonnast. See programm on mõeldud igas vanuses täisealisele, mistahes hariduse ja töökogemusega naisele, kes tunneb huvi infotehnoloogia valdkonnas töötamise vastu. Programm on jõukohane kõikidele naistele,» kinnitas Laas ja lisas: «kuna tööturul toimuvad suured muutused, on see võimalus alustada uut tööelu.»

10-kuuline programm algab veebruarikuus iseseisva veebipõhise õppega, mille eesmärk on tutvustada IT-klienditoe spetsiifikat. Sellele lisanduvad veebipõhised seminarid, mis keskenduvad karjääriplaneerimisele, digitaalsele kirjaoskusele, kaugtöö ja klienditeeninduse põhialustele ning rahatarkusele. Programm lõppeb sõltuvalt ettevõttest 2-6 kuud kestva praktikaga. «Oluline on see, et ümberõppeprogramm annab alusteadmised IT-valdkonnast, mis võimaldavad tööle asuda lihtsamaid oskusi eeldavale IT-spetsialisti ametikohale, mille osas on ettevõtete vajadused tõusuteel. Ümberõppeprogramm loob hea aluse ka täiendavaks õppeks ja karjäärialaseks arenguks tulevikus,» julgustas Laas naisi ümberõppimisele mõtlema.

Targa Töö Ühingu arendusjuht Sirja Sulakatko lisas selgituseks, et programmiga on liitunud juba ka mitmed tööandjate esindajad, kes pakuvad programmi jooksul erinevaid loenguid, mentorlust ja praktikavõimalusi.