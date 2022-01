Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi asub koordineerima Kristel Koddala

«Ettevõtliku Kooli haridusprogramm tuli minu ellu 2014. aasta augustis, kui asusin tööle Setomaa väikesesse põhikooli. Tuli ja tõi äratundmise, et nii peakski koolis õppetöö toimuma. Haridus on minu südameasi ja kutsumus ning usun, et ettevõtlikke ja elus hakkama saavate noorte õpetamine ning toetamine on ühiskonnale üks olulisemaid eesmärke lisaks õpilaste akadeemilistele teadmistele,» rääkis Kristel.