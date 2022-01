Riik lõi tudengitele õppematerjali ärikorruptsiooni ennetamise kohta

«Eestis ja Taanis 2016. aastal läbi viidud ärikorruptsiooni uuringust selgus, et 57 protsenti Eesti ning 51 protsenti Taani ärimeestest on puutunud kokku ärikorruptsiooniga, peamiselt niinimetatud tehingutasude, huvide konflikti ja altkäemaksuga. Puhtama majanduskeskkonna ja ausa konkurentsi huvides peab see näitaja Eestis kindlasti oluliselt vähenema,» ütles justiitsminister Maris Lauri.

«Teadlikkuse tõstmine, et osata korruptsiooniilminguid ära tunda, on üks moodus, kuidas korruptsiooni ennetada ja vähendada. Ärikorruptsiooni äratundmine võib olla keeruline, kuna teadmised sellest on madalamad ja kahju kannatajat on raskem leida. Avaldatud õppevara eesmärk on tõsta ärierialade üliõpilaste teadmisi ärikorruptsiooni ja majanduskuritegude kohta,» rääkis õppematerjali koostanud justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Kätlin-Chris Kruusmaa.

Eelkõige on materjalid suunatud ärierialade õppejõududele, kes leiavad sealt ideid, kuidas üliõpilastele ärikorruptsioonist ja majanduskuritegudest loengus rääkida. Kuid õppevara saavad kasutada kõik, kellel on huvi täiendada teadmisi ärikorruptsiooni ning majanduskuritegude ennetamise teemadel. Õppematerjal annab ülevaate sellest, mis on maksukuriteod, mis on aus konkurents ja kuna on see piir ületatud ehk tegemist on konkurentsikuritegudega, samuti millised on väärtpaberikuriteod ja ärikorruptsioon.

Õppematerjal koosneb lühikestest teoreetilistest ülevaadetest, kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks ja kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada. Samuti on seal iga teema kohta huvilistele leitav hulk soovituslikku lisalugemist.