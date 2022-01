Keskkonnahuvilised noored korraldavad reedel 150. kliimastreigi

Aktivistid tähistavad 150. streiki just aruteludega. «Tänased väljakutsed on paratamatult komplekssed. Kerge on lootust kaotada, kui teineteist ei mõisteta. Tihti räägib üks elevandi sabast ja teine londist, kolmas aga küsib, miks meil elevanti üldse tarvis. Arutelud ja neist võrsuvad teineteise mõistmised on väljakutsete seljatamiseks ääretult olulised,» selgitas ürituse tagamaid liikumise eestvedaja Jaanika Kartau.