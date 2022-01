Haridusvaldkonna rahuloluküsitlused: suurema osaga ollakse rahul

Harno analüüsi büroo juhataja Merit Kangro sõnul näitavad rahuloluküsitluste kokkuvõtted, et tervikuna ollakse kõikides sihtrühmades pigem rahulolevad ja enamik rahulolufaktoritest on saanud positiivse hinnangu. Samuti ei ole võrreldavatel aastatel toimunud hinnangutes suuri muutusi. «Täpsemate tulemustega eri haridustasemete ja sihtrühmade lõikes saab tutvuda äsja valminud koondaruannetest,» selgitab Kangro.

Tervikuna ollakse kõikides sihtrühmades pigem rahulolevad ning enamik rahulolufaktoritest on saanud positiivse hinnangu ja see on aastate lõikes jäänud suhteliselt samaks.

Üldiselt on kõige kriitilisemad koolikeskkonna faktorite suhtes õpilased ise, seda eriti just 8. ja 11. klassis. Erandiks on täiskasvanute gümnaasiumites õppijad, kelle hinnangud on võrreldes 8. ja 11. klassi õpilastega enamjaolt kõrgemad.