Tartu tervishoiu kõrgkooli koolitus toob õdede ridadesse uusi spetsialiste

Kursusele on oodatud kunagi õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud inimesed, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris, aga ka need registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Õppetöö toimub juunikuuni sessioonidena, mistõttu saab koolitusel osaleda töötamise kõrvalt. Kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi, koolitust rahastab sotsiaalministeerium.

«COVID-19 kriis on toonud teravalt esile meie tervishoiu kõige olulisema ressursi tervishoiutöötajate, sealhulgas eriti õdede puuduse. Seepärast jätkame tööd, et saaksime koolitada juurde senisest rohkem õdesid. Oleme uuendamas ministeeriumite, tervishoiu kõrgkoolide, tööandjate ja erialaühenduste konsensuslepet õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu suurendamiseks ja õdede praktikavõimaluste parandamiseks,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «2015. aastal algatatud projekt «Õed tagasi tervishoidu» on üks oluline samm selleks, et vajalikke töötajaid tervishoidu juurde saada. Jätkame selle projektiga kindlasti ka tulevikus.»

Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden nentis, et see on suurepärane võimalus värskendada oma teadmisi ja oskusi olukorras, kus tervishoiu valdkonnas on töökätest, eriti õdedest suur puudus. Tartu tervishoiu kõrgkoolis on kahel viimasel aastal koolitusel «Õed tagasi tervishoidu» osalenud üle 40 inimese, kes enne seda teeninud leiba erinevatel ametikohtadel, elanud välismaal või kasvatanud kodus lapsi, ent otsustanud naasta tervishoidu.

Preeden lisas, et senised aastad on näidanud, et kui kursust alustades võib õppijatele tunduda väljakutse väga suur, on hiljem koos kursusekaaslastega tunnistusele järele tulles rahulolu ja rõõm mitmekordne.

Eelmisel aastal koolitusel osalenud ja nüüd Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogia osakonnas õena töötav Kaire Kindel sõnas, et soovitab kursusel kindlasti osaleda. «Töö on vaheldusrikas, tihtipeale väga pingeline ja emotsionaalne. Õe töö ei saa kunagi otsa ja kuna õdedest on puudus, siis on töökoht ka kindlustatud. Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud on toetavad, loengud huvitavad ja praktiliste oskuste lihvimiseks on väga hea varustusega praktikaklassid,» selgitas ta.

Alates 2015. aastast on täiendõppe kursuse «Õed tagasi tervishoidu» lõpetanud Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolis kokku 181 õde. COVID-19 kriisist tingituna korraldati projekti raames 2021. aastal ka lisavastuvõtt.