TalTechi hakkab nõustama rahvusvaheline tippteadlastest nõukoda

Tehnikaülikooli nõukogu esimehe Gunnar Okki kinnitusel on head rahvusvahelist nõu vaja, et ülikool liiguks mõtestatult edasi oma arengusuundi silmas pidades. «See tähendab õpetamist vastavalt ühiskonna ootustele ja vajadustele, teaduspõhisust tegutsemisel, panustamist Eesti majandusse ning jätkusuutlikkust ning kaasavust ülikooli toimetustes. Cambridge’i ja Kopenhaageni ülikoolide ning Müncheni Tehnikaülikooli ja Oxford Finance’i kogemused aitavad kindlasti TalTechi ülikooli arenguteel.»

Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on ülikoolil konkurentsitihedas avatud maailmas oluline küsida ja saada nõu oma strateegiatele ja tegevustele ka väljastpoolt väikest Eestit. «Mul on hea meel, et nüüdsest on meil võimalus pöörduda erinevatest riikidest pärit nõuandjate, oma ala tippteadlaste ja -juhtide poole,» lausus Land. «Rahvusvaheline tipptasemel nõukoda aitab mõista ja mõtestada just tehnikaülikoolile sobivaid valikuid, võttes arvesse maailma parimaid praktikaid ning vältides teiste ülikoolide tehtud vigu.»