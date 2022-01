Välisüliõpilaste maksupanus Eesti majandusse kasvas rekordsuureks

Samas tudeeris Eestis varasemast vähem välistudengeid, -vilistlaste arv jätkas kasvu. Välistudengid ja -vilistlased töötasid sagedamini info ja side ning hariduse tegevusalal ja kohalikest enam just iduettevõtetes, teatas statistikaamet.

Haridus- ja noorteameti programmi «Study in Estonia» juht Eero Loonurm näeb välistudengitest lõpetajate rolli tulevikus aina suuremana. «Välisüliõpilaste ja -vilistlaste majanduslikult mõjust saavad suure tõenäosusega esmajoones kasu Tallinna ja pisut ka Tartu rahvusvahelised ettevõtted, mille töökeel on inglise keel,» märkis ta.

Samas tuleb Loonurmi sõnul analüüsist välja, et oluline oleks tegeleda meetmetega, mis aitaksid välistudengeid praktikale ka avalikku sektorisse. «Välistudengeid peetakse arenenud maailmas just riigi ja kohalike omavalitsuste talendipoliitika osaks. Peame otsima ja leidma lahendusi, et välisüliõpilastest tulenev kasu ulatuks üle kogu riigi,» rõhutas ta.