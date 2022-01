Lennuakadeemia avas esmakordselt vastuvõtu jaanuaris

Ärilise lennutranspordi piloodi õppekaval on kaks versiooni ehk õppekava saab läbida kahel viisil – ühe või kolme aastaga. Üheaastase õppekava sihtgrupiks on kutselise piloodilitsentsiga piloodid, kel puudub kõrgharidus, mis võimaldaks karjääriredelil edasi liikuda. Ühe aasta jooksul omandatakse lisaks piloodipädevusele ka kõrgharidus. «Aastaga saab teha suure hüppe ja omandada kõrgharidus, mis võimaldab piloodil mingis eluetapis lennunduses edasi liikuda,» kommenteeris õppekava juht ja staažikas piloot Meelis Koovit.

Lisaväärtuseks on võimalus õppida töö kõrvalt, kuna õpe on veebipõhine.

Teise sihtgrupi moodustavad need, kes unistavad piloodilitsentsist ja kõrgharidusest. Selleks kulub aga kolm aastat. Kui kutselistel pilootidel on piloodi erialaõpe varem läbitud ja see lühendab õppeaega, seisab nullist alustajatel see kõik alles ees. Õpe toimub lennuakadeemias kohapeal.