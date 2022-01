Kokanduskampaania kutsub koolinoori kalaroogi valmistama

«Meie pilk ei ole suunatud sugugi üksnes noortele ja koolidele. Teame ju, et kodu ja vanemad kui eeskujud omavad laste harjumuste kujunemisel hindamatut rolli. Aga mitte ainult. Sõpradega kooskokkamine on mõnus vaheldus noortele nii maal kui linnas. Meil on külasid, kus on tugevad kogukonnad, aga kooli polegi. Seepärast kutsume üles ka kogukondade eestvedajad toetama oma küla lapsi ja looma neile keskkonna, kus nad saaksid koos kalatoitude valmistamist proovida,» sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.