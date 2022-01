Koolid kasutasid õpilünkade tasandamise toetust sihipäraselt

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et koolid on kasutanud toetust parimal võimalikul moel. «Mul on hea meel, et koolid on leidnud lisaraha abil võimalusi pakkuda tuge õpilastele, kellele distantsõpe ei sobinud ning kel seetõttu oli vaja abi mõne olulise teema omandamiseks,» ütles minister Kersna.