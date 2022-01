Selgusid konkursi «Noorte heaks tänu» nominendid

2021. aasta lõpu eel toimus valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosneva tunnustuskomisjoni koosolek, et selgitada välja tunnustamisele esitatud kandidaatide seast nominendid ja laureaadid. Komisjon esitas haridus- ja teadusministrile ettepaneku tunnustuse määramiseks, mille minister ka kinnitas ning laureaadid kuulutatakse välja juba peagi toimuval galal.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul esitati konkursile tugevaid kandidaate. «Südame teeb soojaks teadmine, et noortevaldkonnas tegutsevad noorte heaks niivõrd motiveeritud ja innustavad inimesed,» ütles Kersna. «Nominentide ja laureaatide seas jäi eriti silma nende kaasamisele ja koostööle orienteeritus. Tugev võrgustikutöö aitab luua parimaid praktikaid ning oluline on, et võrgustikus kõlaks selgelt ja võrdväärse kaaluga ka noorte hääl.»

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Noortevaldkonna tegijaid tunnustab haridus- ja teadusministeerium.

Aasta noorsootöötaja kategooria nominendid on Tessi Ilustrumm, Darja Djatšenko, Christiana Vaher ja Heili Griffith. Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses kategooria nominendid on

Olesja Kazeko, Rain Sirel ja Levo Kirn. Kategooria «Pikaajaline panus noortevaldkonda» nomnendid on Tallinna Ülikooli noorsootöö õppekavad, Kristel Kallau ja Anneli Meisterson.

Aasta noortekeskuse kategooria nominendid on Tartu Noorsootöö Keskus, Vastseliina noortekeskus, Viimsi noortekeskus. Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja kategoorias on nominendid Viljandi kunstikool, Paide kunstikool ja MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa. Aasta noorte osaluskogu või õpilasesinduse kategooria nominendid on Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilasesindus, Tartu linna noortevolikogu, Narva noorteparlament ja Viljandi noortevolikogu.

Aasta noorteühenduse kategooria nominendid on MTÜ Noorteühing Eesti 4H, MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ja Avatud Ühiskond MTÜ. Aasta noortemaleva või -laagri kategooria nominendid ib SA Õpilasmalev, Viljandi linna noorte töömalev ja Keila Õpilasmalev.

Kategooria «Aasta noortesõbralik kohalik omavalitsus» nominendid on Muhu vald, Kohila vald ja Kehtna vald. Aasta noortevaldkonna sõbra kategooria nominendid on rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakond, SA Virumaa Muuseumid ja Madis Sarik. Aasta noore teo kategooria nominendid on Wittensteini põgenemistuba, Grete Kull - podcasti «Noorteaken» juhtimine, VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi korraldatud TMW 2021 lasteprogramm. Aasta noortesõbraliku teo kategooria nominendid on VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi, Gutsy Go ja Rae Noortefestival 2021.