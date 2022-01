VAATA OTSE ⟩ Tartu kõrgkoolid tutvustavad end pealinlastele

9.30–9.40 Näitleja Sander Rebase avasõnad



9.40–10.15 Tudengite aruteluring «Kuidas valida õige eriala?»

Aruteluringis astuvad üles esmakursuslased, kes jagavad praktilisi nippe ja väärtuslikke nõuandeid nii eriala valimise, sisseastumise, õppimise kui ka põneva tudengielu kohta.



10.15–10.30 «(Aga) miks just Tartu?»

Stuudiost tervitavad tudengeid Tallinna juurtega Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ja ettevõtte Fyma asutaja Karen K. Burns, kes peavad maha tulise ja inspireeriva kahekõne teemal «(Aga) miks just Tartu?». 15 minutiga saab selgeks, miks ja kuidas on nemad oma elu Tartuga sidunud.



10.30–11.05 Tudengite aruteluring «Aktiivne üliõpilaselu»

Aruteluringis räägitakse enesearengust ja sellest, kuidas võtta õpingutest maksimum, aga samal ajal mitte läbi põleda. Kogemusi jagavad kuue kõrgkooli aktiivsed ja motiveeritud tudengid.