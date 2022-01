Programm suunab noori eakatele digioskusi jagama

«Tartu Ülikooli meediauurijate töö erinevate põlvkondadega näitab, et noored ja eakad saavad üksteist väga hästi toetada digikeskkondades toimetamisel ning see kaitseb ka valeinfo ja pettuste küüsi langemise eest. Meediauurijate huvi on mõista, kuidas toimib eri põlvkondade suhtlus sotsiaalmeedias ning kuidas seda toetada nii, et erineva digipädevusega ühiskonnagrupid oleksid meediateadlikumad ja vastupidavamad meediaohtude suhtes. Projektist saadav sisend on Tartu Ülikooli teadlaste jaoks väärtuslik uurimismaterjal, mida analüüsitakse, kuid mille tulemustes ei esitleta osalejaid identifitseeritavalt,» ütles Himma-Kadakas.