Mondo tahab viia koolidesse Kliimakooli kaardimängu

Mondo Maailmakool on koostöös Rootsi teadlastega andnud välja Kliimakooli kaardimängu eestindatud versiooni. Mondo soovib seda mängu tutvustada Eesti haridustöötajatele ning selleks vajavad endale appi töötubade läbiviijat.

Alanud aasta jooksul peaks toimuma 15-20 töötuba. Sobival kandidaadil on baasteadmised kliimamuutustest, varasem õpetamiskogemus ja/või pedagoogiline haridus ja valmidus liikuda üle Eesti. Oma huvist saab märku anda kuni 10. jaanuar aadressil diana@mondo.org.ee.

MTÜ Mondo viib aastatel 2020-2023 ellu kliimamuutuste teemalist teavitusprojekti 1Planet4All, mille fookuses on 15-35-aastaste Eesti noorte kliimateadlikkuse tõstmine. Selleks tehakse peamiselt koostööd haridustöötajatega üle Eesti, et toetada nende huvi, oskusi ja võimekust kliimamuutuste teemat käsitleda. Projekti käigus täiendab Mondo maailmakool.ee platvormi erinevate temaatiliste dokumentaalfilmide ja meetoditega ning korraldame koolitusi haridustöötajatele.

Mondi kinnitusel on õpetajatel suur roll noorte võimestamisel, et nad kujundaksid enda seisukoha ja suhtumise kliimaküsimustes. Kuid kliimamuutuste käsitlemine võib õpetajate jaoks olla keeruline ja seda eri põhjustel: teema vastuolulise olemuse, õpetaja enda teadmiste puudulikkuse või esmapilgul vähese seose tõttu enda ainega, märkis Mondo.

«Teaduslikku infot on väga palju ja tihti võivad negatiivsed sõnumid noortele mõjuda halvavalt. Kuidas siiski rääkida klassis kliimamuutustest nii, et noortel oleks huvitav, nad julgeksid lahenduste leidmisele kaasa mõelda ning arutleksid teema üle ka väljaspool klassi?,» küsib Mondo ning selgitab, et Mondo toetab õpetajaid, pakkudes Maailmakooli kaudu erinevaid koolitusi, materjale ning õppefilme.