Viis õpetajat saavad riikliku haridusstipendiumi

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul valiti selleaastased stipendiaadid välja 23 kandidaadi hulgast. «Stipendiumi saamiseks esitatud taotlused näitavad Eesti õpetajate ja tugispetsialistide pühendumist ja soovi edendada Eesti haridusvaldkonda,» ütles minister. «Rõõmustan väga, et saame välja anda kõik viis stipendiumi ning soovin stipendiaatidele põnevat enesearengu- ja uurimisteekonda.»

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi füüsikaõpetaja Eerik Säre saab 11 000 euro suuruse stipendiumi, et luua gümnaasiumi füüsika videotunde ja digikursuseid. Sama suure stipendiumi saab ka Pärnu Koidula gümnaasiumi informaatikaõpetaja Tiiu Leibur õpetaja professionaalsuse enesehindamist ja kutse taotlemise protsessi toetava õpianalüütilise rakenduse loomiseks.

Riiklikule haridusstipendiumile saavad igal aastal kandideerida üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat. Igal aastal antakse välja kuni viis stipendiumit, ühe stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot.