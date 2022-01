Tartu noortevolikogu ootab uusi noori linna tegemistes kaasa rääkima

«Tartus elab ligikaudu 7000 14-20-aastast noort, mis on umbes seitse protsenti kogu Tartu elanikkonnast. Nende arvamus on linna jaoks väga oluline,» selgitas abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Tartu linna noortevolikogu liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl linnavalitsuses ja volikogus paremini kuuldavaks teha. Noortevolikogu ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid. Näiteks 2021. aastal said just noortevolikogu ettepanekul hääletada kaasaval eelarvel esmakordselt ka need 14-17-aastased noored, kellel puudub Tartus sissekirjutus, aga kes õpivad Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.