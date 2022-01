Noored Kooli soovib kaasata rohkem loodus- ja reaalainete õpetajaid

Turba koolis loodusainete õpetajana tööd alustanud Noored Kooli 15. lennu osaleja Keiu Nelis ütles, et tema hakkas õpetama loodusaineid, sest just need on kõige huvitavamad. «Loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia tunnis käsitletavad teemad tunduvad tihti nii tuttavad ja igapäevased, et me ei võta piisavalt aega küsimaks, aga miks see ikkagi nii toimib? Looduse hapra tasakaalu tagamisel on igal organismil ja protsessil oma roll ja mulle meeldib neile ootamatutele ja imelistele seostele tähelepanu juhtida,» sõnas Keiu Nelis, kes varem töötas analüütikuna Tervise Arengu Instituudis.