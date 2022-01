Programm pakub haridusjuhtidele värsket vaadet kaasaegsele juhtimisstiilile

Programmis osalenud Fortumo personalijuhi Signe Virolaineni sõnul kasutavad paljud tehnoloogiaettevõtted oma igapäevatöös eesmärgistamist ja tulemusraamistikku, mida annab edukalt rakendada ka avalikus sektoris, sealhulgas koolides. «Fortumos on tööprotsessid üles ehitatud tulemuslikkusele, selle mõõtmisele ning töötajate motiveerimisele. Koolide puhul on põhiküsimus, kuidas toetada töökultuuri iganenud koolisüsteemi raamistikus. Kuidas hoida õpetajaid ja õpilasi õnnelikuna ning kuidas tekitada neis uudishimu, elevust ja innovatsiooni?“ tõstataa personalijuht küsimuse.

Ka koolijuht Merike Kaste nõustub, et haridusasutustes on vaja midagi ette võtta, et nii õpilasi kui ka töötajaid rohkem hoida ja tunnustada ning innustada nende omavahelist koostööd.

Eesmärgistamine kui tulemuslikkuse võti

Fortumos viiakse ettevõtte strateegia ellu läbi OKR (Objectives and Key Results) metoodika, mida on aastakümneid kasutanud teiste tehnoloogiaettevõtete seas ka näiteks Intel, Google ja paljud teised. «OKR-metoodika puhul tuleb kõigepealt sõnastada eesmärk ning seejärel tulem, mis vastab küsimusele, uidas me aru saame, et me kohal oleme?" rääkis Fortumo personalijuht. «Sellist mõtlemist saab rakendada ükskõik millises ettevõttes ja institutsioonis, kaasa arvatud koolis,» lisas ta.

Koolidirektori Merike Kaste kogemus näitas, et suurim erinevus õppeasutuse ja Fortumo vahel oligi eesmärgistatud mõõdikute seadmine. «Iduettevõtete töötajad teavad hästi, kuhu nad jõudma peavad ja milliseid tulemusi neilt oodatakse: eesmärke vaadatakse pidevalt üle, vajadusel korrigeeritakse või isegi tühistatakse, sest pole mõtet ressurssi panna mitte töötavasse projekti.»

Koolijuhi sõnul on eesmärkide seadmine üks põhilistest muudatustest, mida on vaja tänastes koolides ellu viia. «Õpetajatega tuleb teha tööd, et nad eesmärgistaksid oma aine õpetamist. Samuti peavad õpilased teadma, mis on kursuse eesmärk, millised on tulemusnäitajad ja et nad saaksid aru, millal on eesmärgi täitnud.»

Õpetaja töö pole piisavalt väärtustatud

OECD 2018. aasta rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuring näitas, et 27 protsenti Eesti põhikooliõpetajatest nõustus väitega, et õpetajaamet on ühiskonnas hinnatud, samas kui Soomes on see näitaja 58 protsenti. Ka avalik sektor tööandjana ei ole tänapäeva tudengite seas kuigi populaarne: Instar EBC 2021. aasta tudengite uuringu andmetel eelistaks kõigest 22 protsenti tudengitest avalikus sektoris töötamist.

Koolijuhi Merike Kaste sõnul ei tunne õpetajad ise, et nende töö oleks väärtustatud ja koolijuht leiab, et koolides on vajalik töötajate motiveerimine ja toetamine. «Koolides tehakse küll palju tööd inimestega, kuid nägin, et Fortumos oli tase hoopis teine – töötajatel hoitakse eesmärke silme ees, vaadatakse, kes kuhu jõudnud on ja millist abi vajatakse. Samuti on selged arengueesmärgid, panustatakse töötaja karjääri edendamisse ning elatatakse uued töötajad tulemuslikult sisse,» kirjeldaa koolijuht tööprotsesse tehnoloogiaettevõttes.