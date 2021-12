Solaride´i päikeseauto tudengiprojekt sai 15 000-eurose annetuse

Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Holger Haljand sõnas, et ettevõtte suurim väärtus seisneb pädevates ja pühendunud töötajatest, kuid paraku on nende leidmine üha keerulisem. «Otsustasime toetada Solaride akadeemiat, kuna selle unikaalne ja ülipraktiline õpiformaat keskendub just nendele väärtustele ja oskustele, mida ettevõtted tööturult tikutulega taga otsivad. Usun, et see on väärt algatus, millest võidavad teiste seas ka meie ärikliendid,» sõnas Haljand.

Telia jõudis Solaride’ini läbi Taltechi ülikooli soovituse. «Solaride akadeemia on kaasaegne õpiformaat, mis pakub akadeemilisele haridusele suurepärast praktilist täiendust interdistsiplinaarse probleemõppe näol. See on erakordne koostööprojekt, mis loob väärtust nii tulevikutalentide arendamise kui tehnoloogiahariduse populariseerimise kontekstis,» rääkis Taltechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Solaride akadeemia projektijuht Alice Gorobetsi sõnul on Telia toetus igakülgselt väärtuslik. «See on oluline tunnustus, et Telia, üks Eesti ihaldusväärsematest tööandjatest, hindab seda, mida Solaride’is teeme. Saadud toetus on suureks abiks Solaride akadeemia protsesside ja õpikeskkonna ülesehitamisel. Ent omaette väärtus on ka Telia tipptegijatest mentorite ja koolitajate panus.»

Solaride’i projekt sündis 2020. aasta alguses, kui tudengid otsisid ülikoolis õpitud teadmistele praktilist väljundit ning jõudsid pöörase väljakutseni – ehitada tänavakõlbulik päikeseauto. Koostöös ülikoolide ja tööandjatega, on sellest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridusprojekt, mis keskendub läbi praktilise probleemõppe tulevikutalentide arendamisele ja tehnoloogiahariduse populariseerimisele.