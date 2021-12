Tallinn kiidab: haridusvaldkonnas tehti aastaga suuri investeeringuid

«Hariduse ja noorsootöö valdkonnas, nagu mujalgi, tuli juba teist aastat järjest töötada erakordsetes tingimustes, kuid võin julgelt väita, et meie haridus- ja noorsootöötajad on sellega hästi hakkama saanud,» tõdes valdkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Rakendatud on nii eelmise aasta kogemusi kui leitud üha uusi lahendusi igapäevatöö korraldamiseks. Toime on tuldud ka ootamatute lisaülesannetega, nagu näiteks koroonatestide läbiviimine koolides. Tänan kõiki õpetajaid, direktoreid, õpetajaabisid, huviringide juhendajaid ja teisi, kes neis keerulistes oludes on oma parima andnud. Tänan ka lapsi ja õpilasi kohanemast ja vastu pidamast ning soovin, et uus aasta tooks tagasi niiöelda normaalsuse.»