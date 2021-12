Ülikoolid said õpetajakoolitusse vastuvõtuks lisaraha

Ministri hinnangul on õpetajate järelkasvuga eriti kriitiline seis loodus- ja reaalainetes. «Teame juba 2018. aasta OSKA uuringu tulemustest, et Eesti koolides on iga neljas füüsikaõpetaja ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia-, ja matemaatikaõpetaja üle 60-aastane,» selgitas minister.