Riik motiveerib kooliõdesid senisest enam panustama laste tervisesse

2022. aastast lisandub esmatasandile kooliõdede kvaliteedisüsteem, mille eesmärk on motiveerida kooliõdesid senisest veelgi enam panustama laste tervise hoidmisse ja haiguste ennetamisesse.

«Ennetava loomuga koolitervishoid on väga oluline, sest paljud harjumused kinnistuvad just lapse- ja noorukieas. Nii pööratakse nendele tähelepanu ka täiskasvanuna,» rääkis haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Kõnekeskuse teenus perearstidele

Üks peamine muudatus on perearstidele kõnekeskuse teenus, mis lihtsustab patsiendi suhtlust oma perearstiga.

Uuest aastast tagatakse perearstidele kõnekeskuse teenus, mis võimaldab keskustes kõnede ootejärjekorra haldamist, kõnesalvestus- ja tagasihelistamise teenust, järjekorrateateid patsientidele ning aruannete ja monitooringu teenuseid. «Esmatasandi tervishoiuteenuste väljakutse on parandada inimeste jaoks raviteenuse kättesaadavust ning see, et patsient saaks perearsti jutule senisest kiiremini,» kommenteeris Friedemann.