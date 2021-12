Rakvere tammik kutsub tutvuma uuenenud õpperaja ja väliõppeklassiga

Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka sõnul on väliõppeklassi alale paigaldatud neli infotahvlit, millelt saab lugeda Rakvere tammikus kasvavate puude ja põõsaste kohta, tutvuda eluslooduse taksonoomiaga ning uurida koosluste ja pinnamoe kohta.

«Kogu materjal on seotud Rakvere tammikus leiduvaga. Õppeklassi üks eesmärk on, et ka koolid leiaksid võimaluse siduda Rakvere tammiku külastamine loodusõppe programmidega. Julgustame kõiki loodusehuvilisi, nii suuri kui väikesi, ka talvisel ajal tammikus liikuma ning tutvuma uuenenud õpperaja ja uue õppeklassiga,» ütles keskkonnaspetsialist.