SA Ida-Viru keskhaigla ja Tallinna Tehnikaülikool loovad koos uut tervisetehnoloogiat

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et ülikool panustab tervisetehnoloogiatega seotud ülesannete lahendamisse pikemat aega ning sarnased lepingud on sõlmitud Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Tallinna keskhaiglaga ja Pärnu haiglaga. Landi hinnangul on uute tehnoloogiate kasutusele võtmine Eesti ühe suurima piirkonna haiglas väga vajalik, kuna aitab tegeleda nii varajase diagnostika kui ka terviseteadlikkuse ja -käitumise võimestamisega.

«Haiglates on puudus meditsiinitehnoloogia inseneridest ja IT-spetsialistidest. Need on valdkonnad, kus näeme tehnikaülikooliga reaalset koostöövõimalust ja loodame, et lepingu allkirjastamise tulemusel sünnivad parimad tudengitööd ning ülikooli lõpetajad ühinevad Ida-Viru keskhaigla personaliga,» mainis Tohver.