ARUTELU ⟩ Kes kardab LGBT+ õpilasi?

Arutelu keskmes on LGBT+ teemad, mis on seotud kooli, haridusvaldkonna ja laiemalt kogu ühiskonnaga, sealhulgas eelarvamuste, probleemide ja vajalike muutustega. Arutelus osalevad hariduspsühholoog Grete Arro , Eesti Õpilasesinduste liidu esimees Anette Viin , Eesti LGBT ühingu tegev- ja koolitusjuht Kristel Rannaääre ning haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg . Arutelu juhib Triin Toomesaar . Samuti on LGBT+ ühingu kommunikatsioonijuhi Kristiina Raua sõnul osalema kutsutud projekti- ja ühingu partnereid ning erinevad organisatsioonid.

«Kui panna ühte lausesse LGBT+ ja lapsed, on reaktsioonid garanteeritud. Aastate jooksul on ühingu töötajad selliste lausete eest saanud sõimu ja ähvardusi, aga ka tänu ja kiitust,» selgitas Raud tagamaid, miks temaatikat tutvustav haridusprojekt üldse ette võeti. Raud viitas ka LGBT+ õpilaste seas läbi viidud uuringule, mis oli Eestis esmane ja mis näitas, et kool on LGBT+ noortele võrdlemisi ebaturvaline ja kohati lausa vägivaldne koht ja seda just nende identiteedi tõttu. Uuringu järgi on 68 protsenti LGBT+ õpilastest kogenud vaimset vägivalda, 60 protsenti on kuulnud teisi õpilasi tegemas homovaenulikke märkusi, 57 protsenti on kuulnud halvustavaid kommentaare LGBT+ inimeste kohta õpetajatelt ja teistelt koolitöötajatelt.