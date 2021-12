Nädalaga tõi testimine koolides välja 340 nakatunut

«See on ühine pingutus, tänu millele oleme saanud hariduse avatuna hoida! Soovin kõigile turvalist peagi algavat vaheaega,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. «Pärast koolivaheaega peab kindlasti vähemalt kaks nädalat taas kogu kooliperet testima, sest pühade ajal on palju kontakte ja uus veelgi kiiremini leviv viirustüvi on juba koolidesse jōudnud.»