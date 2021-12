Riik hangib haridusministeeriumile 7 miljoni eest koorona kiirteste

Riigihanke eesmärgiks on antigeeni kiirtestide ostmine ning transport sihtkohtadesse üle Eesti, selgub hankedokumentidest.

Haridus- ja teadusministeerium soetab kiirteste jagamiseks peamiselt koolidesse, kuid ka lasteaedadesse. Orienteeruvalt on üldhariduses 150 000 ja kutseõppes 18 000 õpilast. Õpetajaid on koolieelsetes lasteasutustes orienteeruvalt 10 000, üldhariduskoolides 16 000 ja kutseõppeasutustes 2000. Seega, kokku on testitavaid orienteeruvalt 200 000.