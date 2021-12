Tallinnas Nõmmele kerkiv kool pidas sarikapidu

«Oma koolimaja on olnud unistus, aga ka eesmärk alates kooli loomisest kümme aastat tagasi. Aastatepikkune sihikindel töö, kogukonna koostöö, annetajate abikäsi ning ehitajate vilgas töö on aidanud sel imel juhtuda,» ütles ligi 400 õpilasega üldhariduskooli direktor Liivika Simmul, lisades, et koolimaja on kerkinud plaanipäraselt, hoolimata ehitusvaldkonna tänastest väljakutsetest. Simmul sõnas: «Uue koolimaja on väga hästi vastu võtnud ka Nõmme kogukond, kellele soovime avatud olla ning pakkuda uusi võimalusi haridus- ja kultuurikeskusena.»