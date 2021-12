Viimsi Randvere koolist saab täismahus 9-klassiline põhikool

Praeguseks on kooli lõpetanud kuus lendu. Seni on lõpetajad jätkanud õppetööd III kooliastmes (7. klassis) peamiselt Viimsi koolis. Seetõttu on Viimsi kooli õpilaste arv aga igal aastal suurenenud ning tänaseks on jõutud sisuliselt maksimaalse täituvuseni.