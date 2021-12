Üleskutse: ettevõtjad, panustagem haridusse!

Heategevus võib, aga pea alati tähendama rahalist annetust. Veelgi suurema väärtusega on tänapäeval oma aja ning teadmiste jagamine. Just praegu on ettevõtjatel õige aeg panustada haridusse, et uuendusliku Eesti edulugu saaks jätkuda.

Erasektoris mõistetakse üha enam, et Eesti suurimaks ekspordiartikliks on saamas tehnoloogia. Et valdkonna kasvu kindlustada, on meil vaja investeerida pikaajaliselt haridusse ja talentide järelkasvu, sest maailmale pakutavad tooted on ainult nii head kui head on siin idufirmasid ehitavad ja tooteid-teenuseid arendavad inimesed.

Pole juhuslik, et Heateo Sihtasutuse esimene valdkonnapõhine fond keskendub just haridusuuenduste toetamisele ja et sellele on aluse pannud idufirmade Wise’i ja Bolti asutajad. Taavet Hinrikuse ja Martin Villigu eestvedamisel on ettevõtjad ning kaasamõtlejad Heateo Haridusfondi kolme aastaga panustatud miljon eurot, et aidata leevendada Eesti üldhariduse suurimaid probleeme.

Uue aasta eel võiksid ettevõtjad mõelda, kuidas saaksime haridusse panustajate ringi koos laiendada. Alustada saab väikeste sammudega ning tuleb meeles pidada, et heategevus võib olla küll rahaline, kuid sama väärtuslik on oma aja investeerimine. Tehnoloogiaedu toetamine läbi haridusalgatuste on pikaajaline protsess, kus efekt ei saabu üleöö, aga seda efekti ei tulegi, kui me sellega juba täna tegelema ei hakka. Siinkohal on väga oluline rõhutada, et töö iduettevõttes ei tähenda ainult programmeerimist ja selle ala süvitsi tundmist. Näiteks Wise’i töötajatest on vaid pooled «IT-inimesed» ning teise poole moodustavad kõikvõimalikud muud ametid - disaineritest keelespetsialistide ning analüütikutest personaliinimesteni.

Kutsu koolidirektor praktikale ja õpilased külla

Wise’i töötajatele ehk wiseritele saanud hariduse edendamine südameasjaks ning loodame väga, et saame oma lugusid jagades ka teisi inspireerida. Oleme algusest peale löönud kaasa haridusjuhtide praktikaprogrammis*. Algatuse raames käis eelmisel õppeaastal ettevõtetes praktikal tosinkond koolijuhti ning minust sai paariks kuuks mentor Tallinna Saksa gümnaasiumi direktorile Kaarel Rundule. Omavaheliste kogemuste vahetamine pani meid mõlemaid koolis teatud protsesse teise pilguga vaatama ja uutmoodi lähenemistega lahendusi otsima. Näiteks võttis koolijuht Wise’ist kaasa häid ideid koolitöötajatele väärtuspakkumise tegemiseks: ehk pani kirja kõikvõimalikud õpetajaametiga kaasnevad hüved, alates puhkustest-preemiatest kuni sportimisvõimaluste ja tööalaste arenguvõimalusteni ning hakkas neid laiemalt kommunikeerima, kaasates protsessi ka õpetajad endid. Lisaks olemasoleva kollektiivi motiveerimisele aitab selline lähenemine õpetajaametit laiemalt väärtustada ning koolil uusi õpetajaid leida.

Haridusjuhtide Praktikaprogrammi arenemise jaoks on aga oluline, et aina rohkem ja eriilmelisi ettevõtteid võtaksid koolijuhte vastu – seda mitmekesisemaks läheb kogemus nii ettevõtetel kui ka koolijuhtidel, kes praktika vältel õpitu ja kogetu kooli tagasi viivad.