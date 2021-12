Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Sander Ratso ja Juhan Saharov

«Auhinnatud tööd pole pelgalt hästi tehtud uurimused, mis on kaante vahele pandud – neil teadustöödel on praktiline väärtus reaalses elus,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts riiklikke preemiaid üle andes.

Konkursi hindamiskomisjoni esimees, Tallinna ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang avaldas rõõmu kahe asjaolu üle.«Esiteks, et vaatamata kõrghariduse rahastuse ümber toimuvale laekub konkursile endiselt palju kõrgetasemelisi töid, millest nii mõnigi võib meie tulevikku paremaks muuta. Ja teiseks, et ka neid on juurde tulnud, kes üliõpilaste uurimistöid oma eripreemiatega väärtustada aitavad,» tunnustas ta osalejaid ja partnereid.