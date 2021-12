Kersna kompas visiidil Araabia Ühendemiraatidesse koostöövõimalusi õpetajaharidusest kosmoseuuringuteni

«Koostöökohti on mitmeid, näiteks tundsid ministrid ja siinsed ülikoolid suurt huvi Tartu ülikooli personaalmeditsiini arendamise, Tallinna tehnikaülikooli targa linna ehk FinEst programmi, aga ka meie kosmoseuuringute ning õpetajahariduse vastu,» ütles Kersna.

Pühapäeval kohtus minister Kersna koos rektoritega Araabia Ühendemiraatide tulevikutehnoloogiaminister Sarah Bint Yousef Al Amiriga, kellega arutati koostööd just personaalmeditsiini arendamisel, kosmosetööstuse ja targa linna teemal.

Esmaspäeval, 13. detsembril arutas haridus- ja teadusminister Liina Kersna kõrgetasemelisel RewirEd tippkohtumisel Itaalia, Bangladeshi, Saudi Araabia ja India haridusministritega haridusinnovatsiooni teemadel.

Ministri sõnul vaatab tulevikuharidus veel rohkem personaalse lähenemise poole, milleks on tarvis ka personaalseid lahendusi õppimiseks ja õpetamiseks ning siin on oluline koostöö haridustehnoloogia ettevõtetega. Ministri sõnul eeldab iga innovatsioon, ka haridusinnovatsioon mõtteviisi muutust ja see võtab aega.

Esmaspäeva pärastlõunal kohtus minister Liina Kersna Araabia Ühendemiraatide haridusminister Hussain bin Ibrahim Al Hammadiga, kellega räägiti õpetajaharidusest ja hariduse tulevikuväljakutsetest. Ministrid allkirjastasid Eesti ja AÜE hariduskoostöö kokkuleppe, et lihtsustada ja edendada koostööd ning teabe jagamist teadus- ja haridusvaldkondades. «Minister Al Hammadi oli väga huvitatud meie Rakett 69 tegevustest loodus- ja täpisteaduste populariseerimisel ning Ahhaa ja Rakett 69 Teadusstuudio koostöös sündinud õpihuvilaagrite formaadist,» ütles Kersna.

Samuti kohtus minister Bahreini noorte- ja spordiministri Aymen Almoayyediga ning kohaliku eestlaskonnaga EXPO Eesti paviljonis.

EXPO haridusnädala teisel päeval toimus tulevikulahendustele keskenduv ärifoorum, mille avas kõnega haridus- ja teadusminister. Minister rõhutas, et me ei tohi unustada, kui oluline on tagada igale lapsele võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele. «Koroonaviirusest ja distantsõppest tekkinud õpilünkade tasandamisel saame vaadata tehnoloogia poole. Nutikad õppimis- ja õpetamisvahendid ning meetodid saavad meid selles aidata,» ütles minister.

«Riigi ja erasektori koostöö aitab meil targemalt õppida. Digiriigi esindajana julgen väita, et haridustehnoloogia ei ohusta meid, vaid aitab meil ühiskonnana areneda. Jätkame seda, milles me head oleme, aga oleme avatud ka uutele võimalusele,» märkis minister Kersna oma avakõnes.

Expo, Dubai kaubanduskoja ja Eesti korraldatud ärifoorumit tulid kuulama koolide ja ülikoolide juhid, avaliku sektori ja ettevõtete esindajad. Paneelis osalesid EdTech Estonia esindaja Märt Aro ja Soome hariduse erisaadik Marjaana Sall ning vestlust juhtis hariduse erisaadik Birgit Lao.

Teisipäeva pärastlõunal külastas haridusdelegatsioon Sharjah ülikooli, Sharjah erahariduse ametit ja sealset teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooniparki. Sealsed partnerid näitasid üles suurt huvi koostöö vastu Eesti teadlaste, ettevõtetega ja ülikoolidega. Visiidi käigus sõlmis Tallinna tehnikaülikool koostööleppe Sharjah tehnoloogia ja innovatsioonipargiga.

Kolmapäeval kohtus minister Ras Al Khaimah emiraadi valitseja, emiiri Sheikh Saud Saqr Al Quasimiga. Tegemist oli esimese valitsuse liikme tasandil toimunud kohtumisega Ras Al Khaimah's, kus tunti sügavat huvi Eesti hariduse ja digioskuste vastu. Lisaks külastas delegatsioon Ras Al Khaimah Ameerika Ülikooli, kus arutati koostöövõimalusi muuhulgas ka õpetajahariduses.

Koos ministriga viibivad Dubai haridusnädala visiidil avalik-õiguslike ülikoolide esindajad: Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, Tallinna ülikooli rektor Tõnu Viik, Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, muusika- ja teatriakadeemia välissuhete prorektor Henry-David Varema, maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma ning Estonian Business Schooli rektor Meelis Kitsing. Samuti osalevad haridusnädalal president Kersti Kaljulaid, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma ja hariduse erisaadik Birgit Lao.

EXPO haridusnädala lõpetavad kolmapäeval toimuv ülikoolide päev ja haridustehnoloogia päev neljapäeval, mille avasõnad lausub president Kersti Kaljulaid.