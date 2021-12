EXPO-l saab näha Eesti teaduse panust suurprobleemide lahendamisse

Anu Noorma rõhutas otsesuhtluse olulisust Eesti saavutuste tutvustamisel ja õigete koostööpartnerite leidmisel. «Eesti teadus on sel nädalal Dubai maailmanäitusel äärmiselt kõrgel tasemel esindatud. Lisaks meie tippteadlastele on Dubais haridus- ja teadusminister Liina Kersna, ülikoolide rektorid ja prorektorid. Delegatsioonil on olnud kohtumisi ülikoolides, tehnoloogiakeskustes, teadusparkides ja haridusasutustes,» ütles Noorma.