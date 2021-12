Doktorant: Loova mõtlemise uuringud on inimkonna säilimise jaoks kriitilise tähtsusega

Elen Lotmani doktoritöö on hübriidne töö, mis koosneb nii klassikalisest teadustööst kui ka loovuuringu komponendist. Töö eksperimentaalses osas uuriti, kuidas filmi operaatoritöö mõjutab vaataja tajutud empaatiat ekraanil olevate tegelaste suhtes. Töö loovuurimuslikus osas uuriti, millised on filmioperaatorite kogemuslikud heuristikad filmi pildikeele väljatöötamisel. «Operaatoritöö filmis põhineb vaiketeadmiste ja kogemuste põhjal välja kujunenud heuristikatest, mis on pidevas muutumises. Operaatoritöö on osa kollektiivsest loomingust, kuid sellele vaatamata kujunevad igal filmioperaatoril individuaalselt välja kogemuslikud heuristikad, mille abil jõuda selle tulemuseni, mida vaataja hiljem ekraanil näeb,» selgitas Lotman.

Doktoritöös selgus, et kuigi operaatoritöös, nagu igas teises loomeprotsessis, läbitakse kaootilise ja struktureeritud kontseptualiseerimise faase, puuduvad viimase toetamiseks kaasaegsele filmitööstusele sobivad tööriistad.

Lotman leiab, et loova mõtlemise uuringud on inimkonna tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega. Olukorras, kus üha sagedamini juhivad inimese otsustusprotsesse algoritmid, mis meie käitumisest õppides meile aina tuttavamat sisu ette söödavad, on loova ehk divergentse mõtlemise sees peidus oleva kaootilise elemendi teadvustamine ja uurimine hädavajalik.

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648. Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel.