Tudengid otsivad lahendusi Ida-Viru Keskhaigla süsteemide arendamiseks

Virumaa kolledži IT ning masinaehituse tudengid pakuvad meeskonnapraktika raames lahendusi kahele SA Ida-Viru Keskhaigla pakutud teemale: temperatuuri jälgimissüsteemi arendamine ning kollimaatori modelleerimine, kalibreerimine ja koostamine.

Hambaröntgenis kasutatavat optikasüsteemi ehk kollimaatorit kasutatakse paralleelsete kiirte kimbu saamiseks. Seadme detaili ehitamise meeskond on juba valmistamas prototüüpi ning kavandab kolledži laborites valmistada kollimaatori valutehnoloogia abil. Teise meeskonna eesmärk on temperatuurijälgimise süsteemi kaardistamine, probleemide kirjeldamine ning võimalike lahenduste pakkumine Ida-Viru Keskhaigla IT teenistusele.