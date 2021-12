Laste kõneravi toetamiseks loodud keskkonna katsetamine andis positiivseid tulemusi

Uuringu käigus viidi osalejate hulgas läbi kolm küsitlust, mille kaudu uuriti platvormi väärtust. Uuringu esimeseks järelduseks oli, et kõnehäired on lasteaiaealiste laste seas suur probleem ning vajalikke spetsialiste napib. Spetsialistide seas läbi viidud taustauuringust selgus, et Tallinnas vajab keskmiselt iga neljas lasteaiaealine laps logopeedilist abi. Teise järeldusena toodi välja, et enamik spetsialistidest, õpetajatest ja lapsevanematest nõustus, et antud keskkonna kasutamine aitab kaasa laste kõne arengule. Kolmandaks järelduseks on, et koneravi.ee keskkonna digilahendus on sobiv tööriist lasteaias töötavatele logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele. See on nii tugi- kui töövahend spetsialistile, sisaldades suurel hulgal erinevaid kõne aspekte puudutavaid harjutusi ja rohkesti funktsioone, et adresseerida kõnehäireid ning suunata kõne arengut. Leiti, et keskkonnaga tutvumine oli lihtne, kasutus säästis aega ning pakkus igapäevases töös tuge.