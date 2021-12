Piret Päär: jutuvestmise anne on kingitus

Sattusin mõni aasta tagasi Sinu jutuvestmiskoolitusele ja olin lummatud ning natuke kade. Ma ei olnud varem kogenud, et muistendite ja rahvajuttude jutustamine võib olla korraga nii lõbus kui mõtlemapanev ning et jutuvestja on see, kes teeb jutust jutu, mis ka jutt on. Mis üldse on jutuvestmisoskus?

Sellel küsimusele põhjalikult vastamiseks võiks raamatu kirjutada. Aga kui natuke lühemalt, siis ma arvan, et iga inimene on kuulnud oma elus head jutustajat, nautinud kõneleja soojust, sõna ilu, sõnumit loo sügavates kihtides. Kui lugude jutustamine või kuulamine on aidanud meil endast ja teistest inimestest paremini aru saada, muutnud ehk kellegi elus mingit olukorda, andnud vastuse mõnele keerulisele ja olulisele küsimusele, lohutab, julgustab, annab lootust, siis ongi tegemist hea jutustamisega.

Kui öeldakse, et Sa loed jutte, siis Sa alati parandad, et see ei ole lugemine, vaid jutustamine. Ühelt poolt, kas sellist parandamist tuleb tihti ette ja kas see näitab, et meil loetakse küll ette, aga ei jutustata? Või miks Sa pead vajalikuks täpsustada?

Nad on ju erinevad lugude vahendamise viisid. Ettelugemine lapsele või kellele tahes on juba väga hea. See on kummardus teise inimese poole, temale aja pühendus. Aga jutustamisega kaasneb sügavam suhtlemine. Esiteks oled looga rohkem seotud, aga ka oma kuulajaga. Temalt saad sa inspiratsiooni edasijutustamiseks. Ma arvan küll, et siin võib olla tegemist sellega, et lastele pigem loetakse ette lugusid ja raamatuid ning pean vajalikuks täpsustamist, sest nõnda saan ma parandada seda mõtteviga. Jutustamine on üks asi, ettelugemine on teine ja ise lugemine on veel hoopis midagi muud.

Oled valinud enda tegemisele nimeks jutukool, kas see tähendab, et jutuvestmine on oskus, mida saab õppida nagu iga teistki oskust?

Nii nagu iga kunst, on ka jutuvestmise anne jumala poolt antud kingitus. Aga nagu igat kunsti, on ka seda võimalik arendada, parendada, lihvida. On vaja natuke hõõgvel süsi, mida siis õpetaja või juhendaja võiks aidata lõkkele puhuda. Ilma selleta ei saa.

On inimesi, keda peetakse väga headeks vestjateks, mis neil on, mida teistel ei ole?

Loomulik anne, karisma. Armastus selle kunsti vastu, pühendumus. Armastus inimese vastu ka. Ilma selleta ei saa.

Kuidas õppida juttu vestma? Millest tuleks alustada ja millele tähelepanu pöörata?