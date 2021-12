Sotside esimeheks pürgiv Läänemets: üks tööpäev nädalas olgu õppimiseks

«Meie tööjõuturg on kriisis, sest väiksed palgad ei motiveeri piisavalt, samas ettevõtetel pole ka vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid võtta,» märkis Läänemets. Ta lisas, et tehnoloogia on juba asendamas keskklassi töökohti ning uues majanduses on järjest vähem ruumi vanadele oskustele. «Euroopa mõttes oleme end rebinud keskmike sekka, kuid siin tuleb klaaslagi ette ning edasi liikumiseks peab meist saama kõige targem rahvas,» kinnitas Läänemets. Tema sõnul on tarvis ühiskondlikku kokkulepet, mis võimaldaks igal inimesel võtta üks tasustatud tööpäev nädalas, et end täiendada ning tõsta enda konkurentsivõimet arenevas majanduses.