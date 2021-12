Ida-Viru noored ootavad mitmekesiseid haridusväljavaateid

Kliimakogu eest vedanud Eestimaa Looduse Fondi projektijuht Maris Jõgeva tuletas ettepanekute üleandmisel meelde, miks noorte kaasatus ja kliimakogu õiglase ülemineku korraldamise juures tähtsad on. «Nii laiapõhjalised muutused, nagu seda on maakonna üleminek süsinikuneutraalsele majandusele, on võimalikud ainult juhul kui piirkonna inimesed on nendes muutustes osalised. Noortele on oluline, et maakonnas saaks õppida erialasid, mis on vajalikud uutes oludes ja üleminekuga käiks kaasas eelduste loomine eneseteostuseks ja ettevõtluseks ka rohelisemal Ida-Virumaal. Nad soovivad, et neid hoitakse valikute ja plaanidega kursis ning arvestataks nende mõtete ja vajadustega.»