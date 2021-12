Räpina aianduskooli õpilaskodu kaunistamiseks otsitakse konkursiga kunstiteoseid

Loodavad taiesed lähevad Räpina aianduskooli õpilaskodu köögi- ja söögialade kolmele seinale. Otsitavad ideelahendused võiksid sobituda õpilaskodu interjööri ja olla positiivseks ning meeleolukaks tervituseks. Lisaks võiks taiesed kanda läbivat ideed, mis moodustaks omavahel seeria. Loodavate taieste materjal ja tehnika on jäetud vabaks, kuid tuleb arvestada, et need hakkavad asuma intensiivse kasutusega köögi- ja söögialas.