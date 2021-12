Margit Sutrop: kõrghariduse rahastamismudel eelistab ingliskeelset õpet

Sutrop viitas neljapäevases ettekandes riigikogu kõrghariduse toetusrühma raportile, mis valmis olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluks ja kus on esindatud ühiskonna ja tööturu, kõrgkoolide, kõrghariduse juhtide ning järelevalve teostajate vaade kõrgharidusele. Sutrop pidas vajalikuks täpsustada, et ettekandes toetubki ta sellele raportile, mitte oma isiklikule arvamusele. Sutropi sõnul on rahapuudus sundinud kõrgkoole üha rohkem ingliskeelsetele õppekavadele panustama, kuid ka sel põhjusel, et tudengite arv on iseseisvuse ajal vähenenud veerandi võrra. Samas tõi ta välja, et «Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035» eesmärk on kõrgharidusega inimeste osakaalu tõstmise praeguselt 40,8 protsendilt 45 protsendini.